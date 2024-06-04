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رئيس لجنة الانتخابات..

11 حزيران الإعلان عن أسماء المؤهلين لانتخابات الرئاسة الإيرانية

11 حزيران الإعلان عن أسماء المؤهلين لانتخابات الرئاسة الإيرانية
الثلاثاء ٠٤ يونيو ٢٠٢٤ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس لجنة الانتخابات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمدتقي شاهجراغي أنه سيتم الإعلان عن أسماء الأشخاص المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية يوم 11 حزيران/يونيو.

العالم - إيران

وقال شاهجراغي في تصريح صحفي مساء أمس الإثنين، بعد الانتهاء من عملية التسجيل للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية: من بين 278 شخصا راجعوا لجنة الانتخابات، 80 شخصا توافرات لديهم الشروط اللازمة للتسجيل، من حيث السن والمؤهلات التعليمية و4 سنوات من الخبرة في الإدارة العامة وعدم الخلفية السيئة، وفقا للقانون.

وأضاف: سيتم تسليم جميع الوثائق المتعلقة بالمؤهلين المسجلة أسماؤهم إلى مجلس صيانة الدستور الذي سيقوم بدءا من الثلاثاء بدراسة مؤهلات المترشحين لمدة أسبوع.

وأوضح أن وزارة الداخلية ستنشر يوم 11 حزيران/يونيو أسماء المترشحين الذين يؤيد مجلس صيانة الدستور أهليتهم للانتخابات الرئاسية وقال: بعد إعلان أسماء المرشحين ستبدأ الحملات الانتخابية لفترة 15 يوما، وبعدها يكون 27 حزيران يوم الصمت الانتخابي، ومن ثم الانتخابات يوم الجمعة 28 منه.

وأوضح أنه في حال عدم حسم نتيجة الانتخابات ستكون هنالك جولة ثانية في الجمعة التالية لها أي 5 تموز/يوليو.

وقال إنه سيكون هنالك 60 ألف مركز انتخابي للانتخابات الرئاسية في أنحاء البلاد.

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