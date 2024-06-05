تفاصيل هجوم حزب الله على مستوطنة الكوش والتعتيم الصهيوني على حصيلة القتلى

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى التطورات الميدانية البارزة والمهمه جدا التي حصلت اليوم الأربعاء على الجبهة بين لبنان وفلسطين المحتلة لاسيما من خلال العمليات النوعية المسبوقة بالاستطلاع والدقة التي تعتمدها المقاومة، وأبرز هذه العمليات كانت تلك التي استهدفت ثكنة حرفيش الواقعة في مستوطنه الكوش داخل فلسطين المحتلة والتي تبعد ما يقرب عن 4 الى 5 كيلو مترات عن أقرب نقطه من الحدود اللبنانية في القطاع الغربي.

ونوّه مراسلنا الى أن المعلومات تشير حتى الساعة بأن هنالك اكثر من 20 اصابة بين قتيل وجريح رغم التعتيم الاعلامي الذي فرضته وسائل إعلام جيش الإحتلال الاسرائيلي من اجل التعتيم على حجم الاصابات الحقيقية، إلا انه عاد وتحدث عن 20 إصابة وقال انه من بين الإصابات 7 إصابات جراحهم خطيرة جدا، ولعل من هؤلاء السبعة هم من أعداد القتلى الذين تحدثت عنهم وسائل ا اعلام غير رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاسرائيلية مستندة الى معلومات أستمدتها من "نجمة داوود" بان هنالك ما يربو عن 7 قتلى واكثر من 13 جريحا جراحهم بين المتوسطة والخطيرة.

ونوه مراسلنا الى ان هذا الهجوم يعتبر الأقسى والأقوى بعد الهجوم الذي حصل فيما قبل شهر تقريبا على منطقة عرب العرامشه والتي ادت الى مقتل العديد من جنود الاحتلال حيث وصف الاحتلال الاسرائيلي هذا الهجوم بالخطير والمنعطف الخطير جدا الذي تقوم به المقاومة الاسلامية ضد جنود الاحتلال الاسرائيلي.

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