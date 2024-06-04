وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن إيران وسورية ركيزتان أساسيتان لأمن المنطقة

العالم - خاص بالعالم

فلسطين ؛ مركز اهتمام كل محور المقاومة، وعنوان رئيسي في اول زيارة رسمية لوزير الخارجية الايراني بالوكالة، علي باقري كني الى دمشق قادما من بيروت، بابتسامته المعهودة استقبل الرئيس الاسد الضيف، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما آخر التطورات في فلسطين.

كما بحث الضيف مع وزير الخارجية السوري العلاقات الثنائية و قضايا المنطقة، وخلال مؤتمر صحفي اعلن كني عن رساله زيارته؛ بان بلاده تقف اليوم بشكل اكثر ثباتا لدعم المقاومة وللتصدي لاعتداءات الكيان الاسرائيلي وان ايران وسورية ركيزتان اساسيتان للاستقرار و الامن في المنطقة.

وقال باقري كني: اليوم انا في سوريا لاناقش مع اخواني القضية الاهم في العالم، وهي وقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة خاصة في رفح، وإيصال المساعدات الى أهلنا في غزة بشكل عاجل وغير مشروط، كما سنقف دائما الى جانب سوريا في محاربة الارهاب ولتحقيق مزيد من التقدم والتنمية والتعاون معها في الملفات الاقليمية".



وقال فيصل المقداد وزير الخارجية السوري:"أكدنا على من خلال حديثنا على أهميه استمرار هذه العلاقات، وهي علاقات استراتيجية، واكدنا على عمق العلاقات التي تربط بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسوريا والدول العربية الاخرى، شعوبا وحكومات ونحن عن استعداد لكي تسير المسيرة إن لم تكن بوتيرة أقوى وأسرع فعل الأقل أن نحافظ على هذه العلاقة التي تحققت بفضل دعم الشعبين السوري والايراني لها".

بوجهة المتزن الهادئ وتصريحاته الثاقبة، أكد وزير الخارجية الايراني بالوكالة، مسار سلفه، خلال اجتماعه بفصائل المقاومة الفلسطينية في مقر السفارة الايرانية بدمشق، معلنا الدعم الايراني المطلق لمقاومة الشعب الفلسطيني مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من اجل وقف الابادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة/ سيما المجازر في رفح.

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