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مخبر يشيد بمآثر أميرعبداللهيان في الدفاع عن فلسطين

مخبر يشيد بمآثر أميرعبداللهيان في الدفاع عن فلسطين
الثلاثاء ٠٤ يونيو ٢٠٢٤ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

زار رئيس الجمهورية الإسلامية بالوكالة محمد مخبر منزل وزير الخارجية الشهيد حسين أميرعبداللهيان لتقديم التعازي إلى أسرته، مثنيا على مآثر الوزير الشهيد في الدفاع عن فلسطين.

العالم - إيران

ووصف مخبر، الوزير الشهيد حسين أميرعبداللهيان بأنه كان دبلوماسيا ثوريا بذل جهدا دؤوبا لتعزيز العلاقات بين إيران وشرق العالم وغربه وأهدى الاستقرار للمنطقة وكان موضع إشادة الكثير من السياسيين في المنطقة والعالم، وأضاف: في الشهور الأخيرة التي شهد العالم جرائم الصهاينة قتلة الأطفال، بذل الوزير الشهيد جهودا جهادية ليل نهار وبنى اجماعا إقليميا ودوليا ضد الكيان الصهيوني الغاصب ما وجه ضربة قوية لأركان الاحتلال.

وأضاف القائم بأعمال الرئيس الإيراني: إن الحكومة والشعب ممتنون لجهود الشهداء، ومن بين هؤلاء الشهداء وزير خارجيتنا الشهيد أميرعبداللهيان، الذي كان له خلال فترة خدمته الأثر الفريد في تعزيز علاقات البلاد مع جيرانها، والاستقرار الإقليمي، وتوسع قدرات جبهة المقاومة وفضيحة الكيان الصهيوني قاتل الأطفال.

وأضاف مخبر بأن الدرب الوضاء الذي مضى فيه الوزير الشهيد أميرعبداللهيان سيستمر مع تربية جيل يتأسى بأدائه في العمل الدبلوماسي ولا شك بأن ثمرة جهوده ستبرز يوما ما أمام أنظار العالم مع تحرير القدس الشريف.

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