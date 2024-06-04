التجارة بين إيران و15 دولة مجاورة يبلغ 9.2 مليار دولار خلال شهرين

العالم - إيران

وارتفعت صادرات إيران غيرالنفطية إلى دول الجوار بنسبة تزيد على 25% في الشهرين الأولين من العام الإيراني الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان الميزان التجاري الإيراني خلال هذه الفترة إيجابيا.

وفي هذا الصدد قال محمد رضواني فر رئيس الجمارك الإيرانية: "في الشهرين الأولين من هذا العام، يظهر تحليل إحصائيات وأرقام تجارتنا غير النفطية مع هذه الدول الخمس عشرة المجاورة أن حجم تبادلاتنا وصلت إلى 9.2 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها مع العام الماضي ونمت بنسبة 15%.

وأضاف: من هذا الرقم 4.9 مليار دولار هي حصة صادراتنا إلى هذه الدول الـ15 المجاورة، والتي زادت بنحو 25% مقارنة بالشهرين الأولين من العام الماضي، وكان أعلى نمو في الصادرات إلى دول السعودية والبحرين والكويت وعمان.

وأضاف رضواني فر: حصتنا من الواردات من هذه الدول الـ15 المجاورة بلغت نحو 4.3 مليار دولار، وهو ما يشكل في مجمله 9.2 مليار دولار من التبادل مع هذه الدول الـ15.