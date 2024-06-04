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ممثلية إيران: الضغوط السياسية أدت لتغيير تقرير الوكالة

ممثلية إيران: الضغوط السياسية أدت لتغيير تقرير الوكالة
الثلاثاء ٠٤ يونيو ٢٠٢٤ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكدت ممثلية إيران لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الموجودة في فيينا أن الضغوط السياسية أدت إلى تغيير تقرير الوكالة.

العالم - إيران

وفي مذكرة متعلقة بتقرير المدير العام للوكالة قالت ممثلية إيران لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الموجودة في فيينا: لقد وصل الضغط السياسي المستمر الذي تمارسه بعض الدول إلى مرحلة يتم فيها تغيير القضايا التي تمت تسويتها تقنيا وتباعا في تقارير الوكالة على عكس ما تم الاتفاق عليه.

وأضافت: كما أوضحت إيران مراراً، لم تكن هناك مواقع غير معلنة (التي مطلوب الإعلان عنها) بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة.

وتابعت: بموجب الاتفاقية قامت إيران بتصحيح سجلات التدقيق ذات الصلة، وفي المقابل، قدمت الوكالة البيان المعدل لمؤسستي IRK وIRL.

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