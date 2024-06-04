شرطة أميركا تعتقل عشرات الداعمين لفلسطين من مبنى يضم قنصلية 'إسرائيل'

العالم - فلسطين

وزعمت الشرطة المحلية أن الضباط رأوا سبباً لاعتقال المشتبه بهم الذين رفضوا إخلاء المبنى، فيما دعا المتظاهرون إلى مقاطعة الكيان الإسرائيلي، وعدم إعطاء دولار آخر للمجزرة الإسرائيلية.

ووفقاً لصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل"، فقد وضع المتظاهرون ملصقات كتب عليها "معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية".

وأفادت مصادر إعلامية أنّ المتظاهرين لم يدخلوا طابق القنصلية، بل اكتفوا بالبقاء في مجمع المبنى نفسه وجلسوا على الأرض، رافضين الإخلاء، مرددين شعارات مناهضة للإحتلال الإسرائيلي.

وانتشرت مقاطع على مواقع التواصل تظهر المتظاهرين وهم يهتفون "فلسطين حرة" وشعارات أخرى مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وزعمت القنصلية لوسائل إعلام أجنبية، أن المتظاهرين كانوا "مثيري شغب مؤيدين لحماس"، مضيفة أنّ الشرطة استجابت بسرعة.

يشار إلى أنّ الجامعات الأميركية تشهد حراكاً طلابياً منذ أبريل/ نيسان الماضي، ضد الدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على غزة. وقد امتدّ الحراك الطلابي المؤيد لفلسطين إلى العديد من الجامعات الغربية وخاصة في كندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

متظاهرون