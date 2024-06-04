ابن شارون يهاجم حكومة نتنياهو: فاشلة وعلى الناخبين ركلها على..

العالم - الاحتلال

غلعاد شارون عضو حزب الليكود، وابن رئيس الوزراء الميت أرئيل شارون، قال إن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومعظم وزرائه لا يستحقون الراتب الذي ندفعه لهم، لقد مرّ عام ونصف على تشكيل الحكومة، ولا يوجد مجال واحد في حياة الإسرائيليين تحسن فيه شيء، بل إنه على العكس من ذلك، كل شيء أسوأ، الأمن والاقتصاد وموقعنا في العالم، درجة فاشلة في كل المعايير، في أي عمل. كان من الممكن أن يتم طرد مثل هذه الإدارة الفاشلة منذ وقت طويل، بحيث يرسلهم الناخبون إلى منازلهم بركلة في المؤخرة".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "كثيرا من الإسرائيليين يرون هذا الفشل المستمر من حكومتهم، لكنهم عالقون في الأسئلة: من سيحلّ محلها؟ وهذه مشكلة حقًا، فلا توجد شخصية واحدة في النظام السياسي الإسرائيلي يمكن للإسرائيليين أن يتطلعوا إليها، ما يعني أن مشهد البؤس العام يطال كل شيء".

وأوضح أن "الفشل بات عدوى أصاب كل مفاصل الدولة، ويزداد الفشل في أوقات الأزمات والحرب والأوبئة، حيث لا تعمل المكاتب الحكومية، وعلى مدى 8 أشهر في القتال يعتني وزراء الحكومة بقطاعاتهم الخاصة، ورئيس الوزراء يعتني بنفسه، والوصف الحقيقي للمشهد الإسرائيلي السائد ببساطة هو العار".

وأشار إلى أنه "عندما كان شارون (والده) رئيسا لحزب الليكود، كان عدد أعضائه 300 ألف، وكان من الصعب أن يتم التلاعب ووضع الأشخاص غير المستحقين في قوائمه الانتخابية، واليوم مرّت 20 عامًا، وانتقل جمهور الليكود إلى اليمين، وأصبح بعض أعضائه يصلح أن يكون في حزب "شاس" أو "الصهيونية الدينية"، ومع ذلك، فعندما يُعرض على أعضائه المنسحبين العودة والعمل في صفوفه من جديد، حتى يتمكن من العودة إلى مجده، يجيبون: من يريد الدخول لفراش المرض؟".

وأكد أن "وزراء الليكود مجموعة من المتملقين لرئيسهم بدرجات متفاوتة، يرون ويفهمون ما يحدث، لكنهم لا يجرؤون على المعارضة، هؤلاء الجبناء يرون لكنهم يغمضون أعينهم، ويسمعون لكنهم يصمّون آذانهم، والنتيجة أن حكومة نتنياهو قادت الكيان إلى تدهور كبير، لكن التغيير يبدأ من الفهم أن هذا لا يمكن أن يستمر، ويجب علينا التعامل مع الفوضى السائدة في الكيان الي تأخذه إلى مشهد التدمير، والعمل على تحييد التحالفات المتطرفة والمجنونة، ونبذ المتملّقين الضعفاء، والتنظيف العام للإسطبلات".