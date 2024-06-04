أونروا: أصبح البقاء على قيد الحياة تحديًا كبيرًا في غزة بعد توقف محطات تحلية المياه

العالم - فلسطين

وجاء في تغريدة لأونروا على منصة "إكس": "ليس لدى الناس ما يكفي من المياه، أصبح البقاء على قيد الحياة تحديا كبيرا"، موضحة أن توقف تلك المحطات يجبر العائلات، وبينهم الأطفال، على السير طويلا للحصول على المياه.

وطالبت الوكالة الأممية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتوفير الوصول إلى المياه بشكل فوري.

وفي 7 مايو/ أيار الماضي احتل الجيش الإسرائيلي معبر رفح الحدودي مع مصر الذي كان يعد الممر الرئيسي لإدخال المساعدات الإنسانية وسفر المرضى والجرحى، وتكرر مصر رفضها التنسيق مع تل أبيب بشأن معبر رفح، لعدم شرعنة احتلاله.

يُذكر أنّه خلال الأشهر الماضية وفرت جهات دولية كميات محدودة من الوقود ضمن مساعدات إنسانية، ما أتاح لعدد من محطات التحلية للعمل جزئيًا.

وخلف العدوان المتواصل منذ 8 أشهر أكثر من 119 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.