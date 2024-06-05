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ليبرمان: هذه الحكومة تقودنا الى"الهولوكوست"

الأربعاء ٠٥ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في رام الله بأن حكومة نتنياهو تحاول بشتى الطرق بأن تظهر نفسها وكأنها قادرة على ان تستمر في الحرب وان تفتح جبهات جديدة على الرغم من ان اليوم كان اهم مقال قد كتب في الصحافة الاسرائيلية في هاأريتس العبرية انتقدت بن غفير على قرار مشاركته بمسيرة الاعلام في القدس.

العالم خاص بالعالم

ولفت مراسلنا أن الصحيفة قالت:" هل نحن مستعدون لجبهة جديدة وأن بن غفير وسموتريتش يقودان حكومة الخراب كما سمتها صحيفة يديعوت احرونوت بأنهم يقولون أن حكومة كيان الاسرائيلي تقود الى الدمار لفتح جبهات هم غير قادرين على يواصلوا فيها لا سيما في ظل استمرار العمل على في حرب غزة دون نتائج وفي ظل التخوف الكبير من جبهة الشمال.

ولفت مراسلنا الى ان وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" قال حرفيا بانه اليوم استطيع ان اقول بان هذه الحكومة تقودنا الى "الهولوكوست"،والمقصود، ما حدث في الحرب العالمية الثانية عندما قامت النازية بقتل الملايين من اليهود وقال ليبرمان بان هؤلاء لا يعرفون اين مصلحة الكيان الاسرائيلي وانهم يريدون ان يذهبوا الى حروب جديدة غير قادرين على انهاء هذه الحرب في قطاع غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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