شاهد.. لحظة إستهداف حزب الله منظومة القبة الحديدية بثكنة إسرائيلية

العالم – خاص بالعالم

الحزب أعلن شن هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع لجيش الاحتلال في مستوطنة الكوش او ما يعرف عبريا بـ"الحرفيش"استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط جيش الاحتلال وأصابوهم إصابة مباشرة ‌‏وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأعلنت وسائل اعلام عبرية عن سقوط قتلى وجرحى بينهم حالات وصفت بالخطيرة جدا او الميؤس منها في الهجوم.

واستهدف حزب الله أيضا مجموعة من جنود الاحتلال بالقذائف المدفعية في موقع المالكية شمالي فلسطين المحتلة.

وقال الحزب في بيان إن عملية الاستهداف تمت أثناء دخول المجموعة الى الموقع، مؤكدا إصابتها بشكل مباشر.

حزب الله استهدف ثكنتي راميم وزبدين، بالاضافة الى استهداف منصة ‏القبة الحديدية في ثكنة راموت نفتالي بصاروخ موجه وتم اصابتها بشكل مباشر ما أدى الى تدميرها.

كذلك تم ضرب ثكنة معاليه غولاني في الجولان السوري المحتل، الى جانب مواقع أخرى في القطاعين الشرقي والغربي.

وقامت المقاومة باستهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة.‏

واعلنت وسائل اعلام عبرية اندلاع النيران محيط منزل في كريات شمونه نتيجة سقوط صاروخ في المنطقة، فيما دوت صافرات الانذار وتم تفعيل الدفاعات الجوية في نهاريا ومستوطنات الجليل الأعلى.



اللواء احتياط في جيش الاحتلال يفتاح رون طال، اكد ان الواقع الحالي في الشمال هو عار، وإنه واقع لا يطاق. واضاف انه لا يوجد هنا أقل من الإهانة التي تدوس على بقايا الردع الذي بقي لدى الكيان.

ولفت الى ان حزب الله يقيم منطقة أمنية ولكنها داخل كيان الاحتلال وان كل من يزور الشمال يعلن انها منطقة حرب مهجورة ومحترقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق..