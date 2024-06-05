تفاعل شعبي واسع مع مقاطعة مدينة أمريكية لكيان الإحتلال

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مشاهد للحرائق الكبيرة التي اندلعت في مستوطنات الاحتلال الشمالية، حيث تم إخلاء معظم المستوطنين منها. الناشطون اعتبروا أن هذه الحرائق لا شيء مقارنة بما ينتظر الاحتلال في حال اندلاع الجبهة الشمالية مع لبنان.



تفاعل واسع جدا مع هذا الموضوع على مواقع التواصل.



لدينا هنا تعليق من "محمد العزي" وفيه. حرفيا حزب الله يحرق اسرائيل. سلام الله على حزب الله وعلى السيد نصرالله تاج العرب ورمز نخوتها. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم .. حزب الله يشفي قلوب الامة



زعيم المعارضة الإسرائيلية "يائير لابيد" علق أيضا على الحرائق في مستوطنات الشمال حيث كتب. احترق الشمال بأكمله، وتوجه وزير الأمن الوطني، المسؤول عن خدمات الإطفاء، إلى استوديو باتريوت على القناة الرابعة عشرة ومن هناك إلى الحفلة الموسيقية في مسبح السلطان. لم تكن هناك حكومة أكثر فسادا في تاريخ البلاد. إنهم لا يهتمون لا للشمال، ولا للجنوب، ولا للأسرى



الناشطون تداولوا هذا الرسم الساخر حول الحرائق.. جيش الاحتلال الذي كان يشعل النيران في خيام المدنيين في رفح الان يحترق بنيران المقاومة اللبنانية في مستوطنات الشمال.



مدينة أميركية تقرر مقاطعة الشركات المتعاملة مع الاحتلال الإسرائيلي.. من كان ليصدق خبرا مثل هذا قبل طوفان الأقصى؟.. مجلس مدينة هامترامك الواقعة في ولاية ميشيغن أعلن إقرار قانون دعم حركة المقاطعة العالمية المعروفة بإسم "بي دي إس".

المجلس قرر أيضا دعم الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية ضد الإبادة الجماعية في غزة. فهل سينطلق قطار المقاطعة في ولايات أخرى من البلاد ويلحق بقطار الاحتجاجات الطلابية؟



الناشطون رحبوا بقوة بهذه الخطوة من مدينة هامترامك الأميركية.



"جف زيات" علق هنا. على الرغم من أن ست وعشرين ولاية أمريكية اقرت قانون يمنع مقاطعة إسرائيل ويحرم عليها، وفي خطوة غير مسبوقة اعلنت بلدية مدينة هامترامك قانون لمقاطعة إسرائيل وقد لاقت استحسان من سكانها وكذلك التأييد من جمعية بي دي اس



"آيات عرابي" بدورها علقت. خطوة تاريخية.. أول مدينة أمريكية تقاطع إسرائيل مدينة هامترامك الأمريكية تصبح الأولى في مقاطعة اسرائيل ودعم سحب الاستثمارات من الكيان المنبوذ (إسرائيل) وهي خطوة تعتبر تاريخية



أما "احمد عمارنة" فكتب. اول الغيث قطرة.. اللهم زد وبارك شكرا لكم.

بعد أن كان يعمل على حظره خلال توليه رئاسة الولايات المتحدة.. دونالد ترامب ينضم إلى نادي تيكتوك. الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات المقبلة نشر أول فيديو له على تطبيق تيكتوك.

هذا الفيديو انتشر بسرعة كبيرة حيث وصل عدد متابعي ترامب إلى نحو خمسة ملايين متابع في ظرف ساعات. هذه الخطوة تأتي بينما تعمل إدارة بايدن على حظر التطبيق الصيني بذريعة تأثيره على الانتخابات الرئاسية



ترامب أحدث موجة من التفاعل على مواقع التواصل بعد انضمامه الى تيكتوك.



"عبدالله" علق حول هذا الموضوع. ترامب فتح له حساب في تيك توك مع انه كان اكثر واحد يحارب التطبيق ويحاول يحجبه في امريكا



حساب "فاغنر" ايضا علق. منصة تيك توك المنصة رقم واحد ليبرالية والأكتر مستخدمين يساريين، لكن ترامب يعود إلى المنصه ويتفوق على بايدن من ناحية عدد المتابعين لتصبح المنصة فجأة مليئة بأنصار ترامب.



وإلى هذا التعليق من "ماجد الدخيل" الذي كتب ساخرا. ترامب سوا حساب على تيك توك وكسب ثلاثة فاصل ستة مليون متابع. يعني كيف حاول يحظر المنصة لأسباب تتعلق بالأمن القومي وسوا حساب عليها ونشر فيديو يحيي فيه المشجعين وجاب واحد وستين مليون مشاهدة.. فعلا الانتخابات تخليك تسوي كل شي



قديمة جدا هي الخصومة والعداوة ربما بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية. وعادة تختلف وجوه العداوة هذه. لكن ما فعلته كوريا الشمالية يختلف عن كل ما حصل سابقا. مئات البالونات اطلقتها بيونغ يانغ باتجاه جارتها الجنوبية.. لكن اي بالونات؟

التفاصيل في الفيديو المرفق