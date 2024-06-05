في ذكراها من النكسة الى طوفان الأقصى.. نتنياهو في الشمال الجبهة اللبنانية في حسابات كيان الاحتلال

العالم - بانوراما

وتؤكد مجريات الاحداث ان عملية طوفان الاقصى اعادت الاوضاع الى نقطة صفر، بعد ان ظن الاحتلال ان مشاريعه التهويدية والاستيطانية والعدوانية في مأمن بعد هرولة دول التطبيع الخياني باتجاهه.

ويؤكد الفلسطينيون مرة اخرى وقوفهم عند حقوقهم وتحرير ارضهم وقد ادخلت مقاومتهم الشجاعة قادة الكيان الاسرائيلي في كابوس عميق ومرعب، غيرت الموازين على الارض مستفيدة من صمود الروح المقاومة، رغم كل الجرائم الاسرائيلية الوحشية وحرب الابادة التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تصويت حكومة بنيامين نتنياهو لصالح تجنيد ثلاثمئة وخمسين الف جندي احتياط لغاية اخر شهر اب/اغسطس على خلفية التوتر على الجبهة الشمالية.



وكشفت القناة الثانية عشرة العبرية أنّ الجيش في حالة تأهب كامل على الحدود الشمالية، وقد أعدّ خططا لتحرّك محدود لن تنشر تفاصيله لأسباب تتعلق بالرقابة.ونتيجة قصف حزب الله المتواصل ، دعا بعض وزراء الاحتلال لشن حرب واسعة على حزب الله ولبنان.

في المقابل، يقول مراقبون إن حرباً في الشمال من الممكن جداً أن تتسع وتصبح إقليمية، وتهدد إسرائيل تهديداً وجودياً.

ورداً على تلك التهديدات رأى نائب امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم أن أي توسيع إسرائيلي للحرب على لبنان سيقابله خراب ودمار وتهجير في"إسرائيل".

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.