كاميرا العالم ترصد آخر التطورات في مخيم البريج وسط قطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

للمرة الثانية على التوالي جيش الاحتلال الاسرائيلي ينفذ عملية عسكرية في مخيم البريج وسط قطاع غزة حيث دفع بالفرقة 98 الى هذه المنطقة.

تواجدت كاميرا العالم في آخر نقطة من مخيم البريج لرصد آخر التطورات وتقدم آليات الإحتلال الإسرائيلي من اطلاق النار من الطائرات المروحية وتقدم الدبابات الاسرائيلية والقصف المدفعي بشكل كبير على منازل المواطنين.

ولفت مراسلنا إلى أن جيش الاحتلال الاسرائيلي يحاول إجبار سكان المنطقة الشرقية من مخيم البريج على الإخلاء، فتلك المناطق أصبحت خالية من الناس لانها مناطق إشتباك ومناطق مواجهة كونها تتعرض بين الفينة والاخرى إلى قصف مدفعي مكثف من مدفعيه الاحتلال الاسرائيلي، حيث نتحدث على أكثر من 60 شهيدا خلال هذه الليلة الماضية، حيث أن جيش الاحتلال مستمر باستهداف الشقق السكنية ويحاول الناس الوصول إلى منازلهم لتفقدها، ولكن الامور صعبة جدا، حيث اطلق جيش الاحتلال النيران على المواطنين الفلسطينيين محاولا ان يوقع أكبر عدد ممكن من الشهداء وعرضت كاميرا العالم استطلاعا لشهود الاعيان في المنطقة.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٤٣ من الحرب مخلفة عشرات الشهداء واعداد كبيرة من الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة وصل منها للمشافي ٧١ شهيد و ١٨٢ اصابة ليترتفع عدد ضحايا الحرب الى ٣٦٥٥٠ شهيد و ٨٢٩٥٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واستشهد ٣٧ مواطن فلسطيني على الأقل في المحافظة الوسطى من قطاع غزة بالتزامن اعلان الاحتلال بدء عملية برية دقيقة حسب زعمه في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...