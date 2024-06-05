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شاهد.. تقرير أممي يشير إلى استشهاد نحو 500 فلسطيني دون مسائلة القتلة

الأربعاء ٠٥ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

في الضفة الغربية، تصاعد حاد للعنف المميت منذ الـ7 من أكتوبر أدى الى استشهاد 500 فلسطيني على يد جيش الكيان الإسرائيلي والمستوطنين دون مسائلة للقتلة، هذا ما خلص اليه تقرير أعده المفوّض العام لحقوق الانسان للأمم المتحدة فولكر تورك.

العالم - خاص بالعالم

الرجل دعا الى وقف عمليات القتل في الضفة التي وصفها بالغير مفهومة سوى انها تزيد من حالة التوتر في المنطقة.

وفي بيان صحفي قال تورك كما لو أن الأحداث المأساوية التي وقعت في تل ابيب ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية لم تكن كافية، يتعرض سكان الضفة الغربية المحتلة يوما بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق. من غير المنطقي إطلاقا أن يتم حصد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية.

وقال عصام عاروري مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان:"هذا التقرير الواضح فيه الأخذ بعين الاعتبار، بأن التطهير العرقي لا يجري فقط في قطاع غزة، ولكنه يجري ايضا في الضفة الغربية، حيث ان هنالك رصد للانتهاكات الاسرائيلية غير المسبوقة في المناطق المصنفة (ج)، وعمليا في كل أنحاء الضفة الغربية".

الضفة الغربية تحولت منذ السابع من أكتوبر الى ساحة معارك توازي ساحة المعارك في قطاع غزة ان لم يكن بحجم الشهداء فهو بحجم الدماروالانتهاكات، واذا كان الفلسطينييون في قطاع غزة يتعرضون لنيران الجيش الإسرائيلي فان الفلسطينيين في الضفة يتعرضون للموت على يد الجيش الإسرائيلي تارة وعلى يد مستوطنية تاره .

وقال جهاد حرب وهو كاتب ومحلل سياسي:"اهمية التقارير الاممية الصادرة على الوكالات الامم المتحدة بأنها تستخدم عمليا في المحاكم الدولية، وما شاهدناه من استناد لمحكمة العدل الدولية للتقارير الصادرة عن وكالة الامم المتحدة، وكذلك محكمة الجنايات الدولية.. صحيح انها لا تفعل شيء بشكل مباشر او تصد الاعتداءات الاسرائيلية، الا انها توثّق هذه الإعتداءات والانتهاكات".

رغم إيجابية التقارير الأممية الا انه ينقصها في البداية والنهاية التنفيذ.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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