سلوفينيا تعترف رسميا بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة

العالم - أوروبا

وقالت الخارجية السلوفينية، عبر منصة "إكس": "اعترفت سلوفينيا رسميًا بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة".

وقالت وكالة الأنباء السلوفينية إن برلمان سلوفينيا اعترف باستقلال فلسطين بعد تصويت 52 عضوا في البرلمان المؤلف من 90 عضوا، وذلك من دون أي أصوات معارضة.

وفي 30 مايو/ أيار، أعلنت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، أن الحكومة اعتمدت قرارا يعترف بسيادة واستقلال دولة فلسطين، معتبرة أنها "خطوة تاريخية".

وقالت فايون، في تدوينة على موقع "إكس": "أشعر بالسعادة لأن الحكومة السلوفينية، اتخذت خطوة تاريخية بالاعتراف باستقلال وسيادة دولة فلسطين".

وأعلنت كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا علنا ​​عن خططها في 22 مايو/ أيار الجاري، للاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.

يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وجمهورية قبرص، والسويد.