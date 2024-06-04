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الكونغرس الأمريكي يوافق على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

الكونغرس الأمريكي يوافق على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
الثلاثاء ٠٤ يونيو ٢٠٢٤ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي تهدد بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

العالم - الأميرکيتان

وأيد مشروع القانون 247 عضوا في الكونغرس، وعارضه 155.

ويقترح مؤلفو المشروع فرض عقوبات على الممتلكات والتأشيرات ضد "الأفراد المشاركين في أي محاولة للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي في الولايات المتحدة أو الدول الحليفة".

وتعتبر آفاق هذه المبادرة مشكوك فيها، بالنظر إلى أن البيت الأبيض قد أبدى معارضته في وقت سابق لفرض عقوبات.

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في وقت سابق أنه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامن نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت.

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