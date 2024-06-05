في يومها الـ 243.. أبرز تطورات الإبادة الجماعية في غزة

العالم - فلسطين

وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

واستشهد مدنيان، وأصيب آخرون، فجر اليوم، جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الدولي، محيط مدخل مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في مخيم المغازي للاجئين، أدت لارتقاء 8 شهداء من عائلة درويش، جراء قصف جوي فجر اليوم الأربعاء.

وقصفت طائرات الاحتلال منزل عائلة درويش بجوار مدرسة البنات الإعدادية في مخيم المغازي وسط القطاع.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي شمال مخيم النصيرات، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي دير البلح.

كما تعرضت البلدات الشرقية خاصة القرارة وعبسان لقصف مدفعي صهيوني مكثف.

وحلق بشكل مُكثف الطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة جدا في سماء المحافظة الوسطى. بينما أطلقت طائرات الـ “كواد كابتر” النار في محيط شارع العشرين شرقي مخيم النصيرات، وإطلاق نار كثيف مع قصف مدفعي شرق مخيمي المغازي والبريج.