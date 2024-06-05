إطلاق نار في محيط السفارة الاميركية في عوكر + فيديو

العالم - لبنان

واشارت المصادر ان تبادلا لإطلاق النار حصل في محيط السفارة حيث أقدم أحد الأشخاص على إطلاق النار فقام حراس السفارة بالرد ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح.

هذا واشارت قالت قناة "أل بي سي" اللبنانية إنه سمع إطلاق نار مستمر لمدة نصف ساعة تقريبا في محيط السفارة الأمريكية في منطقة عوكر. وقالت القناة إنه جرى "قطع الطريق المؤدية إلى السفارة الأمريكية من ضبية وعوكر".

وأفادت القناة بمقتل أحد مطلقي النار باتجاه السفارة الأمريكية في جبل لبنان.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان: "تعرضت السفارة الأمريكية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فرد عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة".

كما أصدرت السفارة الأمريكية في لبنان بيانا جاء فيه: "جرى إطلاق نار بسلاح خفيف قرب مدخل السفارة صباح اليوم ويجري التحقيق لمعرفة الملابسات"، وأضافت: "مقر السفارة وموظفونا بخير بسبب تدخل قوات الجيش اللبناني وفريق الأمن التابع للسفارة".

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا قيل إنها لمطلق النار الذي قتل في الاشتباك.