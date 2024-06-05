فيديو خاص: قوات الاحتلال تقتحم منطقة جديدة في قطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل العالم في قطاع غزة "محمد أبو عبيد" إن القوات الإسرائيلية بدأت منذ يوم الثلاثاء اقتحام المناطق الوسطى في قطاع غزة وتحديدا المناطق الشرقية للمناطق الوسطى، وهي مخيم البريج ومخيم دير البلح.

وأضاف، أن آليات اللاحتلال الإسرائيلي قطعت شارع صلاح الدين الواصل بين المحافظات الجنوبية الشمالية في قطاع غزة، و تستهدف كل من يتحرك في هذا الشارع.

وأشار مراسل العالم إلى أن اليات الجيش الاسرائيلي تقدم صباح اليوم الأربعاء من شرقي بيت دير البلح في منطقة أبو العجين وحاصرت أحد المنازل واعتقلت النساء والأطفال من المنزل.

هذا وارتفع الى 75 عدد الشهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف وسط وجنوب قطاع غزة خلال الساعات الماضية.



ففي وسط القطاع، طال القصف شقة سكنية في مخيم المغازي، واستهدف قصف مدفعي آخر شمال مخيم النصيرات، وأطلقت آليات الاحتلال النار على مناطق شرقي دير البلح، فيما تعرض مخيما المغازي والبريج لقصف مدفعي عنيف.

وفي جنوب القطاع، استهدف قصف مدفعي اسرائيلي شرق مدينة رفح، ووصلت إصابتان الى مستشفى غزة الأوروبي جراء قصف مدفعي على منطقة واد صابر جنوب بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس.