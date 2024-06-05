شاهد.. ميليشيات المستوطنين تعربد في طريق باب السلسلة بالقدس

العالم - فلسطين المحتلة

وفرض الإحتلال إجراءات للتضييق على الفلسطينيين والحد من حركتهم في المدينة قبل انطلاق ما يسمى "مسيرة الأعلام" التهويدية.

واقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك قبيل بدء المسيرة في الذكرى السابعة والخمسين لاحتلال ما تبقى من مدينة القدس، بالتزامن مع تحويل قوات الاحتلال الصهيوني المدينة وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية.

وأكدت مصادر محلية أن أكثر من 500 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال خلال نحو ساعة، وأدوا طقوساً تلمودية ونفذوا جولات استفزازية.