التهدئة في غزة.. تفاؤل في القاهرة وغموض في الدوحة

العالم - خاص بالعالم

الساعات الماضية شهدت تطورات متسارعة، واشنطن ارسلت مبعوثيها، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية وليام بيرنز الى قطر وكبير مستشاري بايدن لشؤون المنطقة بريت ماكغورك الى القاهرة في خطوتين تاتيين كجزء من حملة ضغط شاملة تقوم بها إدارة بايدن من أجل التوصل إلى انفراجة بشأن الصفقة وفق ما نقله موقع اكسيوس عن مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين.

مستشار الأمن القومي الاميركي جيك سوليفان قال إن واشنطن تنتظر رد حماس عبر الوسيط القطري على اقتراح تل ابيب. وفيما اعرب عن امله في ان توافق الحركة قال ان الضغط الاميركي على الاسرائيليين سيتواصل بشأن استراتيجية شاملة ومتماسكة ترتبط بنهاية الحرب.

في القاهرة يقول مسؤولون مصريون ان المسألة مجرّد مسألة وقت للتوصل الى اتفاق اما الدوحة فتؤكد أن المقترح يتضمن الآن مواقف للجانبين أقرب من السابق، وأن هناك جهودا تبذل لوضع المسات الأخيرة للوصول إلى اتفاق.

ومن جهة حركة حماس فالموقف هو نفسه، كيان الاحتلال لن يرى أسراه إلا وفق صفقة تبادل عادلة تلبي مطالبها وسط تأكيد على انه لن يكون هناك اتفاق من دون موقف اسرائيلي واضح بالاستعداد لوقف دائم للحرب والانسحاب من غزة وفق القيادي اسامة حمدان.

وعلى المقلب الاسرائيلي قالت هيئة البث العبرية إن مجلس الحرب قرر بالإجماع طلب ضمانات من واشنطن باستئناف الحرب إذا لم تلتزم حماس بإتمام مراحل صفقة تبادل الأسرى ما قد يبعد احتمال التوصل إلى اتفاق كما نقلت الهيئة عن مصدر بحكومة الاحتلال.

ياتي هذا فيما تزداد الاصوات الداعمة لعقد صفقة. حزب شاس أكبر شريك في ائتلاف نتنياهو، قال إنه سيقدّم الدعم الكامل للصفقة المحتملة فيما اعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عائلات المحتجزين جمعت توقيع 70 عضوا في الكنيست وافقوا على دعم مقترح صفقة التبادل.