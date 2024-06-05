اعتقال مجموعة جديدة من مهاجمي المطاعم الأمريكية في بغداد

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وقالت الوزارة في بيان انه "بعمليات نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على مجموعة جديدة من المتهمين في حوادث الاعتداءات والتخريب التي طالت عدداً من مطاعم kFC والوكالات الأجنبية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة الماضية".



وأضافت انه "باشرت الجهات المختصة في وزارة الداخلية بالإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم لإكمال أوراقهم التحقيقية، حيث قرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".



وأشارت الى انه "ما زال العمل الأمني مستمراً لملاحقة بقية العناصر التي أقدمت على هذا العمل غير القانوني لغرض إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".



وسبق ان أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال عدد من المتورطين بالهجمات على المطاعم والوكالات الأجنبية في بغداد وملاحقة باقي العناصر.