صواريخ حزب الله تجر نتنياهو إلى شمال فلسطين

العالم _ خاص بالعالم

وأفاد مراسل قناة العالم ان نتنياهو قام بهذه الزيارة لرفع معنويات المستوطنين الذين اجبروا على ترك المنازل اثر الاستهدافات المتواصلة من قبل المقاومة اللبنانية.

وحول عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان، قال مراسل العالم ان المقاومة ومنذ ليلة امس نفذت 3 عمليات ضد مواقع الاحتلال في شمال الفلسطين المحتلة.

واكد مراسل العالم ان المقاومة استهدفت تموضعا لجنود الاحتلال في محيط بركة ريشا بالاسلحة الصاروخية.

واضاف ان مجاهدو المقاومة استهدفوا مجموعة من جنود الاحتلال أثناء دخولها إلى موقع المالكية بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة.‏

وكانت قد استهدفت المقاومة اللبنانية ايضا ليلة امس إنتشاراً لجنود صهاينة في ‏حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية.

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