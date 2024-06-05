نتنياهو المهزوم يدلي بتخرصات جديدة ضد لبنان

العالم - الاحتلال

جاء ذلك خلال جولة سرية له في كريات شمونة التي تتعرض للقصف من قبل حزب الله وأدى إلى اشتعال النيران.

وتلقى نتنياهو إحاطة عامة وشاملة حول الوضع العملياتي وآخر الأحداث في منطقة شمال فلسطين المحتلة إبان الإشتباكات القائمة مع "حزب الله".

واضاف نتنياهو: كانت الأرض مشتعلة هنا، ولكن الأرض كانت مشتعلة أيضًا في لبنان. نحن مستعدون لعمل قوي جدًا في الشمال".

وذكر "0404" أن نتنياهو زار نقطة مراقبة في المدينة، حيث التقى بفرق الإطفاء وفرقة الاحتياط التي كانت تعمل في القطاع، وحصل على لمحة عامة عن الحرائق في الأيام الأخيرة، وجهود الإطفاء المكثفة والإغلاق.