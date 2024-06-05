'صحة نتنياهو' في دعوى أمام القضاء الإسرائيلي

العالم - الاحتلال

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن نتنياهو قرر مقاضاة الصحفيين بن كاسبيت وأوري مسغاف والناشط جونين بن يتسحاق، بدعوى أنهم نشروا أكاذيب بشأن حالته الصحية.

وفي دعواه، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي للحصول على تعويض يصل إلى 500 ألف شيكل (نحو 135 ألف دولار).

وجاء في الدعوى أن الأشخاص الثلاثة "نشروا معلومات كاذبة وخبيثة ضد رئيس الوزراء".

وأضافت الدعوى: "الثلاثة قدموا الادعاءات التالية: رئيس الوزراء مريض بسرطان البنكرياس، وغير لائق للخدمة في منصبه، وأكثر من ذلك، وهي تصريحات عبارة عن أكاذيب. رئيس الوزراء شخص يتمتع بصحة جيدة بالنسبة لعمره".

ونشرت تقارير كثيرة بشأن صحة نتنياهو منذ يوليو الماضي، حين خضع لعملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب له.

وفي أبريل الماضي، خضع نتنياهو لعملية جراحية لعلاج الفتق.