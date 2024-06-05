تل أبيب تعلن موعد انتهاء عملية رفح!

العالم - فلسطين

وأكد مصدر عسكري أن المراحل القادمة من المعركة في قطاع غزة ستكون تكتيكية وتتضمن حملات في مناطق معينة.

وبعد قرابة شهر على بدء الهجوم البري الهمجي على مدينة رفح المتاخمة لمصر في جنوب القطاع الفلسطيني والذي تقول تل أبيب إنها المرحلة الأخيرة من حربها على حماس، تتركز المعارك منذ أيام في وسط القطاع حيث استهدف الجيش الإسرائيلي بضربات جوية وقصف مدفعي الأربعاء وسط قطاع غزة، ما ادى الى استشهاد عدد من المدنيين.

وفر نازحون فلسطينيون الأربعاء من البريج حاملين مقتنياتهم القليلة في عربات أو على كراسي ذات عجلات في مهمة صعبة للبحث عن مكان آمن.

هذا، وقالت منظمة الأغذية للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي في تقرير مشترك أن أكثر من مليون شخص في فلسطين يواجهون خطر المجاعة الكارثية الحادة والموت بحلول منتصف يوليو.