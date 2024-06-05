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العميد حيدري: التهديدات الجديدة ضد ايران ستعقبها ردود جديدة

العميد حيدري: التهديدات الجديدة ضد ايران ستعقبها ردود جديدة
الأربعاء ٠٥ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوة البرية بالجيش الايراني "العميد كيومرث حيدري" ان التهديدات الجديدة ضد الجمهورية الاسلامية ستعقبها ردود جديدة؛ مبينا ان الجيش الايراني قام انطلاقا من قدراته الذاتية ببذل الجهود والتضحيات المضنية من اجل اتخاذ ردود مناسبة وشاملة تليق بمستوى التهديدات التي تطال البلاد ووحدة اراضيها.

العالم - ایران

جاء ذلك في تصريح للعميد حيدري على هامش تدشينه مشروعي "منظومة محاكاة المدفعية 33 م.م"، و"راجمة الصواريخ سهند 3"؛ حيث اكد بان كلا المشرعين يصبان في برامج تعزيز الجهوزية القتالية وتطوير جودة تدريب المنتسبين الى القوة البرية بالجيش.

ولفت هذا القائد العسكري، الى ان القوة البرية باعتبارها واحدة من القوات الاربع المواكبة للجيش وجزءا من هيكلة القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية، تواصل العمل والجهود وفقا لتوجيهات سماحة القائد العام للقوات المسلحة، لاستثمار الطاقات والقدرات والانجازات المحلية، والدفع بالبرامج العريضة وايضا مهامها الذاتية والموكلة، في المستوى المطلوب.

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