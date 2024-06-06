طهران تدين بشدة قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

العالم - ايران

وادانت وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية بشدة في بيان اصدرته الاربعاء، تصرفات عدد من الدول المتمثلة في إصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في هذا البيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر تقديم هذا القرار وتبنيه عملاً سياسياً وغير بناء واستمراراً للسياسات الفاشلة السابقة لبعض الدول الغربية ومحاولة لإساءة استخدام الآليات الدولية سياسياً ضد الدول المستقلة.

وأضافت وزارة الخارجية الايرانية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة بمواصلة التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار حقوقها والتزاماتها الدولية المستندة إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات.

وجاء في هذا البيان: إن صدور هذا القرار ليس له أي تأثير على إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواصلة الاستغلال السلمي للطاقة النووية وتنفيذ خططها للتطوير النووي عمليا وفقا لحقوقها بموجب المعاهدات الدولية ذات الصلة.