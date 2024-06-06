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ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

كمالوندي: ايران لن تتنازل عن حقوقها المشروعة امام الضغوط السياسية

كمالوندي: ايران لن تتنازل عن حقوقها المشروعة امام الضغوط السياسية
الخميس ٠٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي ردا على الاجراء السياسي وغير البناء لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار قرار ضد إيران، أن ايران لن تتنازل عن حقوقها المشروعة امام الضغوط السياسية، وطلب من الدول الغربية أن تسلك طريق التفاعل والتعاون.

العالم - ايران

وقال بهروز كمالوندي، في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" مساء الأربعاء حول رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على صدور قرار مجلس الحكام من قبل الدول الغربية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لقد سبق أن قلت أن إصدار القرار هو إجراء غير بناء.

وأضاف: من اليوم بدأنا الإجراءات في إطار الضمانات وننتظر من الدول الغربية ان تختار طريق التفاعل والتعاون بدلا من استغلال المنظمات الدولية ومنهج الضغط ولا بد أن التجربة أثبتت لهم أن إيران لن تتنازل عن حقوقها المشروعة أمام الضغوط السياسية.

وتبنى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء في فيينا قرارا ضد ايران بزعم عدم تعاونها، وتكثيف برنامجها النووي.

والقرار الذي قدمته لندن وباريس وبرلين وافق عليه 20 بلدا من اصل 35، وهو عدد اقل من المرات السابقة .

وفي المقابل صوتت روسيا والصين ضد القرار فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت وغاب عضو واحد.

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