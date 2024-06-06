بوتين: سنقدم أسلحة بعيدة المدى لجهات ثالثة لضرب أهداف غربية

العالم - روسيا

وقالت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية على "تلغرام" يوم الأربعاء : "روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في 14 يونيو على خلفية إعطاء الدول الغربية "الضوء الأخضر" لكييف لاستخدام الأسلحة التي أرسلوها إليها لضرب الأراضي الروسية".

وفي الآونة الأخيرة، دعا السياسيون الغربيون بشكل متزايد إلى السماح للقوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، حيث وجه الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ هذه الدعوة في وقت سابق.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق خلال تحدثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا أو بأي أمر تلعب.

وتوعد الرئيس الروسي بتقديم أسلحة إلى بعض الدول لضرب المصالح الغربية الحساسة، في حال أجاز الغرب لأوكرانيا أن تضرب روسيا.

كما وصف الكرملين ما يحدث بأنه جولة غير مسبوقة من تصعيد التوتر الأمر الذي يتطلب اهتماما وإجراءات خاصة.

وبحسب السكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف يرى الأوروبيون أن الوضع يتغير بسرعة وأنه محفوف بالانهيار الكامل لأوكرانيا، لذلك فهم يتعمدون تصعيد الوضع.

ووصف الدعوات التي يطلقها الغرب بشأن السماح للقوات الأوكرانية باستهداف الأراضي الروسية، بأنها متهورة وقالت إنها تدفع باتجاه مواجهة عسكرية مباشرة مع موسكو.

من جهته، أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما أندريه كارتابولوف أن سماح الولايات المتحدة لأوكرانيا باستهداف العمق الروسي لن يؤثر على مسار العملية الخاصة.

جدير بالذكر أن موسكو شددت منذ بداية الأزمة الأوكرانية أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية وتجعل دول حلف شمال الأطلسي متورطة بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".