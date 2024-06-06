إستعجال بايدن لتنفيذ مقترحه وعراقيل نتنياهو

العالم - مع الحدث

كيف يقرأ كلام سوليفان حول انتظار جواب حماس توضيح كيربي بانه لا يطلب من الجانب الإسرائيلي الموافقة على مقترحه وأن مصر وقطر تعهدتا الزام حماس؟

ماذا عن موقفها النهائي الذي أعلنه إسماعيل هنية ومفاده ان حماس والفصائل ستتعامل بايجابية مع أي اتفاق على أساس وقف شامل للعدوان والإنسحاب الكامل وتبادل الأسرى؟

ما الهدف من طلب مجلس الحرب الإسرائيلي ضمانات من أميركا باستئناف الحرب اذا لم تلتزم حماس باتمام مراحل الصفقة؟

هل يريد نتنياهو دفع حماس لرفض المقترح وليستأنف حربه المتواصلة ويستمر في موقفه؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الناشطة السياسية آمال وهدان، والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي أبو سامر موسى.