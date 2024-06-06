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عشائر ديالى العراقية تعلن دعمها مقاطعة المصالح الأميركية والصهيونية + فيديو

الخميس ٠٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

أصدر تجمع شيوخ ووجهاء عشائر محافظة ديالى العراقية بياناً أعلنوا فية عن وقوفهم وتضامنهم مع كل حر وشريف اتخذ سلاح المقاطعة ضد المصالح الأميركية والصهيونية.

العالمالعراق

وجاء في البيان:

"بسم الله الرحمن الرحيم

مع استمرار العدوان الهمجي البربري على الأطفال والنساء في غزة تقف حكومات العالم التي تدعي العدالة والحرية وقفة صامتة اتجاه ما يحصل، ويقف ازاء هذا الصمت بعض من أحرار العالم من مغارب الأرض ومشارقها لمقاطعة هذا الكيان اللقيط والشركات التي تدعمه بالمال والسلاح ومالموقف.

إن مصدر هذه الدعوات التي انتشرت حول العالم هي قوى المقاومة الإسلامية النبيلة والشريفة التي قالت كلمة "لا" في وجة الطاغوت الأميركي الصهيوني وأعوانه.

إننا كأبناء العشائر في محافظة ديالى وعشائر العراق عموما نعلن وقوفنا مع كل حر وشريف اتخذ سلاح المقاطعة والوقوف بالضد من المصالح الأميركية في العراق والمنطقة تضامنا مع الدماء التي سكبت في أرضنا المقدسة حتى تحقيق وعد الله وتحرير فلسطين من البحر إلى النهر."

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