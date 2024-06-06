فيديو خاص: ما موقف الجهاد الإسلامي من مقترح بايدن؟

العالم - خاص بالعالم

قال موسى في حديث مع قناة العالم الإخبارية خلال برنامج "مع الحدث" إن حركة الجهاد الإسلامي ترحب بأي إعلان حول التهدئة في غزة اذا كان يتماشى مع المتطلبات المقاومة الفلسطينية سنتعاطى معه بكل إيجابية.

وأضاف، أن المبادئ الأساسية للمقاومة الفلسطينية في مفاوضات التهدئة في غزة هي الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وعودة النازحين وادخال المساعدات الانسانية ووقف العدوان بشكل دائم.

ونوه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إلى أن مقترح بايدن بشأن التهدئة في قطاع غزة هو اعلان مفخخ ومبهم ويتاج إلى الكثير من التفاصيل وبالتالي حركة حماس المفوضة من قبل المقاومة الفلسطينية في مفاوضات التهدئة ستدرس المقترح باجابية وبشكل واضح ومفصل، موضحا أن هناك تفاصيل لم توضح في مقترح بايدن مثلا استخدامه لتعبير الانسحاب من المناطق المأهولة.

وأكد موسى، أن فصائل المقاومة الفلسطينية تريد وثائق مكتوبة ومبينة ومفصلة حتى تبني على الشيء مقتضاه لذا اذا كان بايدن جادا في مقترحه عليه ان يقدم أوراقا ووثائقا مكتوبة تبين نوعية المراحل الموجودة في المقترح والتي تؤدي في الأخير إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.