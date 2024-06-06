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لحظة استهداف منصة القبة الحديدية بشمال فلسطين المحتلة  + فيديو

الخميس ٠٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهداف منصّة القبّة الحديديّة في ثكنة "راموت نفتالي" التابعة لجيش العدو "الإسرائيلي" شمال فلسطين المحتلة.

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