صنعاء توسع عملياتها العسکرية وتجرب صاروخ بعيد المدی +فيديو

العالم - اليمن

في إطار توسيع العمليات العسكرية اليمنية في المرحلة الرابعة من التصعيد نفذت القوات اليمنية سلسلة عمليات جديدة.

صنعاء أعلنت عن تنفيذ القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر، ثلاث عمليات عسكرية، استهدفت ثلاث سفن في البحر الأحمر وبحر العرب. وشملت الاستهدافات سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وتمت عمليتا الاستهداف بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة. فيما استهدفت العملية الثالثة سفينةً أمريكية بعدد من الطائرات المسيّرة شرقي بحر العرب.

وفي غضون ذلك أزاحت القوات اليمنية الستار عن صاروخ فلسطين الباليستي ونشرت مشاهد من إطلاقه في أول عملية له، على هدف عسكري إسرائيلي في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

وصاروخ فلسطين هو صاروخ محلي الصنع، وبعيد المدى، ويعمل بالوقود الصلب، ويعتبر دخول هذا الصاروخ الخدمة، وقدرته على الوصول لوجهته في أول تجربة، أنّ اليمن يأخذ مساراً متقدّماً؛ تمهيداً لمراحل قادمة.

وفي ظل تصاعد التوتّر العسكري في البحر الأحمر أعلنت بريطانيا تأجيل نشر مدمّرتها «إتش إم إس دانكان» هناك. وأفادت تقارير بريطانية بأنّ وزارة الدفاع وجّهت طاقم المدمّرة بالبقاء في جبل طارق حتى إشعار آخر، خطوة تعكس مخاوف لندن من تعرض المدمّرة الجديدة للاستهداف، على غرار الهجوم الذي طاول المدمّرة «دايموند»، التي تمّ سحبها بصورة نهائية من البحر الأحمر.

وفي السياق انسحبت المدمّرة اليونانية «هيدرا» التي كانت تعمل ضمن مهمة «أسبيدس» الأوروبية، من نطاق العمليات في البحر الأحمر وذلك بعد تلقّيها إشعاراً من دول أوروبية برغبتها في سحب بوارجها العسكرية من البحر الأحمر وخليج عدن، خطوة رحبت بها صنعاء واعتبرت أنّها تأتي في الاتجاه الصحيح ودعت الدول الأوروبية الأخرى إلى اتخاذ قرارات مماثلة.