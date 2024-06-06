قوات الاحتلال تنفذ أوسع عملية اعتقالات في الضفة الغربية

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في الخليل نقلاً عن هيئة الأسرى ونادي الأسير، إنّ حملة الاعتقالات هذه هي الأعلى في الضّفة منذ مطلع العام الجاري، مضيفا أنّ من بين المعتقلين في هذه طالبة صحافة وإعلام في جامعة بيرزيت، بالإضافة إلى أسرى سابقين تعرضوا للاعتقال عدة مرات.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة قلقيليا والتي طالت 26 شخصاً على الأقل، ومحافظة القدس التي شهدت يوم أمس عمليات اعتقال واسعة في إطار العدوان الذي شنه المستوطنون تحت ما يسمى "مسيرة الأعلام"، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله، نابلس، والخليل.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من (9100)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.