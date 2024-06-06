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مراسل العالم..

قوات الاحتلال تنفذ أوسع عملية اعتقالات في الضفة الغربية

الخميس ٠٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلى منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 60 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في الخليل نقلاً عن هيئة الأسرى ونادي الأسير، إنّ حملة الاعتقالات هذه هي الأعلى في الضّفة منذ مطلع العام الجاري، مضيفا أنّ من بين المعتقلين في هذه طالبة صحافة وإعلام في جامعة بيرزيت، بالإضافة إلى أسرى سابقين تعرضوا للاعتقال عدة مرات.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة قلقيليا والتي طالت 26 شخصاً على الأقل، ومحافظة القدس التي شهدت يوم أمس عمليات اعتقال واسعة في إطار العدوان الذي شنه المستوطنون تحت ما يسمى "مسيرة الأعلام"، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله، نابلس، والخليل.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من (9100)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

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