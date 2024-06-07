أوكرانيا تطلق 5 صواريخ أتاكمز أميركية على لوغانسك موقعة قتلى وجرحى

العالم – خاص بالعالم

حيث اعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة الجيش على قرية باراسكوفييفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا لتنضم الاخيرة الى عشرات البلدات التي سيطرت عليها موسكو منذ بداية العام.

في المقابل اطلقت القوات الاوكرانية خمسة صواريخ من طراز أتاكمز الاميركية على مدينة لوغانسك التي تقع تحت سيطرت القوات الروسية ادت الى سقوط عدد من الاشخاص بينهم اطفال حسبما قالت وزارة الدفاع الروسية التي اكدت ان انظمة دفاعها الجوي اسقطت اربعة صواريخ.

لكن الصاروخ الخامس الحق اضرارا بمربعين سكنيين وقالت السلطات في المنطقة إن ثلاثة أشخاص قتلوا واصيب خمسة وثلاثون اخرون في الهجوم بينهم اطفال واصفة الهجوم بالمتعمد.

ياتي هذا الهجوم عقب تنديد الخارجية الروسي استخدام اوكرانيا صواريخ اميركية لضرب اهداف مدنية في روسيا.



وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن قرار واشنطن السماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى يحملها مسؤولية مقتل النساء والأطفال في بيلغورود، مضيفة أن شظايا صواريخ هيمارس الاميركية ستعد دليلا على ما حدث.

وعلى صعيد الدعم الغربي لأوكرانيا التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقدما الاعتذار عن تأخير الكونجرس في الموافقة على أحدث حزمة من المساعدات الأمريكية، وأعلن عن دفعة جديدة من المساعدات بقيمة مائتين وخمسة وعشرين مليون دولار و وسيجتمع الرئيسان مجددا الأسبوع المقبل في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المقرر عقدها في إيطاليا .



وفي سياق متصل قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إن أوكرانيا لها الحق في مهاجمة أهداف عسكرية مشروعة في روسيا من أجل الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي.

جاءت هذه الدعوة بعدما هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنشر صواريخ تقليدية على مسافة قريبة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين إذا سمحوا لأوكرانيا بتوجيه ضربات في عمق روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى.



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