السفارة الايرانية بصنعاء تحيي الذكرى الـ35 لرحيل الأمام الخميني(ر ض)

العالم – خاص بالعالم



وبحضور ومشاركة شخصيات سياسية واجتماعية وعلمائية يمنية وممثلي حركات الجهاد الفلسطيني نظمت السفارة الايرانية بالعاصمة صنعاء فعالية لاحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لرحيل الامام الخميني(قدس سره). مشيدين بدوره الكبير والمؤثر في استنفار وايقاظ ضمير الأمة باعتباره مجدد الثورة في العصر الحديث.

وقال احمد بركي ممثل حركة الجهاد الاسلامي في اليمن:" إن الامام الخميني(رض) هو باعث ومجدد الروح الثورية الاسلامية في هذا العصر.. وهذا الرجل الذي جاء ليهدم أصنام الصهيونية وأصنام الأمبريالية الامريكية وقاد ثورة عظيمة استطاعت ان تفيد الجمهورية الاسلامية على المستوى الداخلي، واستطاعت ان تفيد على مستوى كل المستضعفين في المنطقة وعلى رأس هؤلاء المستضعفين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية".



وقال عارف العامري المتحدث باسم الأحزاب المناهضة للعدوان بعد تفجير الإمام الخميني قدس سره للثورة الاسلامية في ايران والتي استنهضت الكثير من الشعوب الاسلامية والكثير من الانظمة الاسلامية.. ها نحن اليوم أصبحنا في هذه القوة.. وفي هذه المقاومة كمحور مقاومة، فنحن نقاوم الكيان الصهيوني ومن ورائه امريكا وبريطانيا وكيف اننا استطعنا ان نقف ضد الدول الاستعمارية الكبرى".

الحاضرون عبروا عن اهمية وعظمة اهداف الثورة التي اسسها الامام الخميني قدس سره فكانت منهجا لكل احرار العالم احيا بها روح السلام والعدل . انعكست اثارها وابعادها في احيائه لضمير الامة الاسلامية على مر العصور لمواجهة اعدائها خاصة في المرحلة التي تشهدها المنطقة بالتمسك بإسس ومسارات الثورة لتفويت مخططاتهم.

وقال محمد مفتاح مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن:"نقول لقيادات المرحلة في أي مكان سواء قيادات محور المقاومة أو الأحرار في العالم يجب ان نستفيد من إصرار وعظمة وبطولة هذه الشخصية لانجاح أدائنا ودورنا في مواجهة الطغيان والظلم".



وقال علي الديلمي وزير حقوق الانسان اليمني:" كلما جاءت هذه الذكرى العطرة تذكرنا مئات وعشرات القضايا والمواقف التي خلدها التاريخ، والتي سيخلدها بشكل كامل لانه فعلا كان رقما صعبا وكان له التجديد والتاثير".

الفعاليات تضمنت عرض فيلم وثائقي عن حياة الامام الخميني وانجازاته، اضافة الى عدد من الكلمات تناولت سيرة الإمام ودوره في تأسيس الجمهورية الاسلامية ومدى تأثير افكاره في أنحاء العالم الاسلامي.

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