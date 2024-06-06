شاهد.. نتنياهو يتهرب من الإعتراف بفشله وإخفاقاته بأحداث7 اكتوبر

العالم – خاص بالعالم

التحقيقات ستتركز على وحدة تكليا المكلفة بالعمل في غلاف غزة، ليس هذا فقط القناة الرابعة عشر الإسرائيلية اشارت الى ان التحقيق سيطال وحدات سرية داخل الجهاز الذي يعتبر الأكثر أهمية في الكيان الإسرائيلي بوصفه مسؤلا عن الامن الداخلي وملاحقة المقاومة الفلسطينية .

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:"هناك فشل ذريع ما قبل الاحتلال وجيشه ومنظومة أمنه في سياق ما جرى، والفشل الذريع خلال تسعة اشهر حتى الآن من تحقيق اي من الاهداف التي تحدثت عنها حكومه الاحتلال وقتل المدنيين الاطفال والنساء والتدمير".

التحقيقات في أجهزة الامن الإسرائيلية انطلقت بالفعل ويبدو انها ستطال رؤوسا كبيرة كانت تملك القرار في السابع من أكتوبر وما بعده واخفقت في مواقعها وعلى راس هؤلاء بنيامين نتنياهو الذي لم يعترف حتى اللحظة بشكل مباشر عن مسؤولية الإخفاق ، وكان بيني جانتس تقدم في أيار الماضي بمقترح للحكومة الإسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن ما أسماها كارثة السابع من أكتوبر.

وقال نهاد ابو غوش مدير مركز مسار للدراسات: أن الفشل بالحرب هو فشل سياسي وليس تفاصيل أمنية.. فشل سياسي بأن نتنياهو كان قد حدد لهذه الحرب ثلاثة اهداف ولم يتحقق شيء منها الكل يقول ذلك.. باستثناء نتنياهو الذي ما زال يصر على مواصلة الحرب حتى تحقيق ما يسمى بالانتصار الكامل، ففكرة الانتصار الكامل، حتى أن الرئيس بايدن قال انها فكرة غير موجودة".

وايا تكن نتائج التحقيقات في الأجهزة السياسية والأمنية في كيان الاحتلال فهي دون شك اعتراف ضمني بفشل المنظومة الإسرائيلية كاملة .

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