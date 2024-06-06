العالم – خاص بالعالم

السيد الحوثي شدد ان موقف اليمن قيادة وشعبا في نصرة غزة، يعتبر موقفا مبدئيا وجهاديا وانه لن يتبدل ومستمر حتى رفع الظلم الكبير على الشعب الفلسطيني ووقف الابادة الحاصلة في غزة.



وفي الاشارة الى احصائية العمليات اكد السيد الحوثي ان عمليات اليمن المساندة لغزة خلال شهر ذي القعدة بلغت38 عملية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، وصولا إلى البحر المتوسط وباتجاه جنوب فلسطين المحتلة، مشيدا بالعمليات المشتركة بين القوات اليمنية والمقاومة الاسلامية في العراق.

وأشار السيد الى ان حاملة الطائرات الأمريكية 'آيزنهاور' ستبقى هدفا من أهداف القوات اليمنية كل ما سنحت الفرصة لذلك.

وتأكيداً على استمرار العمليات العسكرية اعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفي‍ذ القوات اليمنية مع المقاومة الاسلامية في العراق، عمليتين مشتركتين استهدفت خلالها سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا بفلسطين المحتلة وقال سريع ان هذه العمليات ردا على المجازر في رفح.



ومع استمرار اليمن في عملياته واصل العدوان الامريكي البريطاني غارته على المناطق المدنية، حيث شن غارات جديدة على ساحل اللحية في الحديدة شمال غرب البلاد.

هذا وكان العشرات استشهدوا وجرحوا في غارات امريكية قبل ايام على اذاعة الحديدة كما شن العدوان غارات على مناطق متفرقة من العاصمة اليمنية صنعاء.

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