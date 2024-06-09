الإحتلال يقلّص من كميات المياه المخصصة للفلسطينيين في جنوب الضفة

العالم – خاص بالعالم

جنوب الضفة الغربية مرة أخرى يتعرض لتقليص كميات المياه المخصصة له من قبل الاحتلال لتصبح أقل بكثير من مما يحتاجه الفلسطينيين الذين يعانون اصلا من نقص في المياه، تقليص على حساب الفلسطينيين لصالح المستوطنين الذين تصل حصة الفرد الواحد إلى نحو 7 أضعاف الفلسطيني.



وقال أسماء الشرباتي نائب رئيس بلدية الخليل :" ما يرد المدينه سابقا كان 22,000 كوب بشكل يومي لمدة توزيع تصل الى 25 يوم في اقصاها ولكن الان ما يرد هو معدل 14 كوب يومي ونتحدث عن فتره توزيع قد تصل الى ما يتجاوز عدد 35 يوم فقط فاكثر".



في مدينة الخليل تصطف الصهاريج وتعمل على مدار الساعة في محاولة سد النقص الذي سيزدلد أكثر خلال الأشهر القادمة بسبب زيادة الطلب على المياه التي قلصها الاحتلال الى مسوتيات لن تلبي أدنى متطلبات الفرد الفلسطيني.



وقال عصام عبيدو مدير دائرة المياه في بلدية الخليل :"هذا الموضوع مرتبط بتسهيلات مقدمة للمستوطنين والحصص التي تؤخذ من جنوب الضفة الغربية وتؤخذ من الخليل وتذهب باتجاه انعاش المستوطنات بشكل كبير وهذا جزء جزء من خط ممنهجي لافراغ القضايا الفلسطينية".



بحسب جهاز الاحصاء الفلسطيني ادت اجراءات الاحتلال الى الحد من قدرة الفلسطينيين على استغلال مواردهم خاصة المياه واجبارهم على تعويض النقص بالشراء من شركة المياه الاسرائيلية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...