هدنة غزة المتعثرة تراوح مكانها.. السودان وتفاقم الأزمة الإنسانية

العالم - بانوراما

وفيما تتواصل جهود الوسطاء للتوصل الى صفقة، رفضت حكومة حرب الاحتلال ارسال وفدها الى الدوحة لحين رد حماس الرسمي على المقترح.

من جهتها نقلت شبكة 'سي إن إن' عن مسؤول أميركي قوله إن قطر قامت فعليا بتهديد قادة حماس بإخراجهم من أراضيها إذا رفضت الحركة صفقة التهدئة،بحسب المصدر.

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اعلن الخميس، ان حماس ما زالت تدرس اقتراح وقف إطلاق النار في غزة،وأن جهود الوساطة لا تزال مستمرة.



وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تسارع الاحداث الدامية في السودان، ومعها ترتفع اعداد الضحايا ،وسط توسع الصراع بين الطرفين المتحاربين وغياب أطر الحلول السياسية.

وفي التطورات ،توعد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالرد على قوات الدعم السريع على خلفية الهجوم الدامي على بلدة ود النورة بولاية الجزيرة، وادى لمقتل 180 مدنيا على الاقل.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من تعرض الأطفال في مخيمات النازحين بدارفور لسوء التغذية الحاد ومواجهة السودان أزمة جوع تهدد ملايين الأشخاص بالموت.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.