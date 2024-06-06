مجزرة مدرسة النصيرات لماذا يعمد الإحتلال لقصف المراكز المدنية؟..الدور اليمني وأهميته في رفد طوفان الاقصى

العالم - بانوراما

هذا في وقت ارتكب فيه جيش الاحتلال ست مجازر خلال اربع وعشرين في مناطق متفرقة من قطاع غزة راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.



وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اعلان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ القوات اليمنية مع المقاومة العراقية عمليتين مشتركتين استهدفت خلالهما سفينتين في ميناء حيفا بفلسطين المحتلة.



وقال سريع، ان العمليتين استهدفتا سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية. واضاف ان عملية ميناء حيفاء المشتركة تأتي ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي في منطقة رفح وإن على كيان الاحتلال توقع المزيد من العمليات النوعية المشتركة خلال الفترة المقبلة.



من جانبه شدد قائد حركة انصار لله السيد عبدالملك الحوثي، على استمرار العمليات نصرة للشعب الفلسطيني وان حاملة الطائرات الاميركية آيزنهاور ستبقى هدفا من أهداف القوات اليمنية كل ما سنحت الفرصة لذلك. مؤكدا قيام القوات اليمنية بثمانية وثلاثين عملية في الفترة الماضية نصرة لغزة.

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