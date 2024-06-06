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تشاهدون  في  برنامج بانوراما..

مجزرة مدرسة النصيرات لماذا يعمد الإحتلال لقصف المراكز المدنية؟..الدور اليمني وأهميته في رفد طوفان الاقصى

مجزرة مدرسة النصيرات لماذا يعمد الإحتلال لقصف المراكز المدنية؟..الدور اليمني وأهميته في رفد طوفان الاقصى
الخميس ٠٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول إرتكاب قوات الاحتلال الاسرائيلي مجزرة راح ضحيتها عشرات المواطنين الفلسطينيين معظمهم من النساء والاطفال، وذلك بعد ان استهدف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين إنروا في مخيم النصيرات.

العالم - بانوراما

هذا في وقت ارتكب فيه جيش الاحتلال ست مجازر خلال اربع وعشرين في مناطق متفرقة من قطاع غزة راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اعلان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ القوات اليمنية مع المقاومة العراقية عمليتين مشتركتين استهدفت خلالهما سفينتين في ميناء حيفا بفلسطين المحتلة.

وقال سريع، ان العمليتين استهدفتا سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية. واضاف ان عملية ميناء حيفاء المشتركة تأتي ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي في منطقة رفح وإن على كيان الاحتلال توقع المزيد من العمليات النوعية المشتركة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه شدد قائد حركة انصار لله السيد عبدالملك الحوثي، على استمرار العمليات نصرة للشعب الفلسطيني وان حاملة الطائرات الاميركية آيزنهاور ستبقى هدفا من أهداف القوات اليمنية كل ما سنحت الفرصة لذلك. مؤكدا قيام القوات اليمنية بثمانية وثلاثين عملية في الفترة الماضية نصرة لغزة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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