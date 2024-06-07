شاهد.. تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية بين حزب الله والإحتلال الإسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

ويؤكد مصدر نيابي في حزب الله ان هذه الخطوة هي بمثابة مفاجأة بسيطة من مفاجآت عسكرية عدّة لدى المقاومة ستكشف عنها تباعاً ربطاً بتطوّر العدوان.

ولفت المصدر إلى أنّ عملية حزب الله هي ردٌّ على اعتداء العدو على السماء اللبنانية وخرقه جدار الصوت في محاولته إرعاب الأطفال، مؤكدا ان هذا ما لن تسمح به المقاومة في لبنان

وفي اطار الاتصالات التي تجري فيما يبدو لمنع التصعيد على الحدود اللبنانية؛ ابدت الادارة الامريكية تخوفها من تصاعد التوتر حيث حذرت وزارة الخارجية الأميركية بصورة مبطنة من احتمال خروج الوضع عن السيطرة.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأميركية:"هناك خشية من مخاطر التصعيد الذي قد يؤدي إلى تمديد رقعة النزاع، بما قد يعود بنا إلى النقطة التي كنا عندها من قبل. حزب الله يواصل ضرباته عبر الحدود، وفي هذه الحال لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".

وفي ظل ازدياد القلق من انفلات الأمور والانتقال إلى مواجهة شاملة أعاد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التحذير من خطرها على المنطقة برمتها

بدوره رحّب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي بالبيان الصادر عن قادة فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا، والذي شدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان وتوحيد جهودهم من خلال المساعدة على خفض التوتر.

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