إجتماع لرؤساء السلطات الإيرانية الثلاث تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية

العالم – إيران

واستضاف رئيس الجمهورية بالوكالة مساء أمس بمقر رئاسة الجمهورية كلا من رئيس السلطة القضائية ورئيس مجلس الشورى الإسلامي ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية ووزيري الأمن والاتصالات ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

وتحدث وزير الأمن إسماعيل خطيب قائلا إن وزارته تسعى للتصدي للبرامج المخربة التي يمارسها المعاندون في خارج البلاد لإرباك الهدوء النفسي للمجتمع وذلك في خطوة تساعد الشعب للإدلاء بأصواتهم في أجواء نزيهة وبمنأى عن تدخلال الأعداء.

كما تحدث رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بيمان جبلي عن الإجراءات المتخذة لإقامة الحملات الانتخابية والمناظرات بين المرشحين.

وأكد رئيسا السلطة القضائية والتشريعة دعمها وتعاونهما مع رئيس الجمهورية بالوكالة ودعم الحكومة لإجراء الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية.

وأكد رئيس الجمهورية بالوكالة محمد مخبر في ختام الاجتماع أنه لا يحق للمسؤولين والمدراء والموظفين في الحكومة والمؤسسات الحكومية والعامة وغير الحكومية الإفادة من موقعهم للدعاية لصالح أو ضد المرشحين، مؤكدا ضرورة عدم الاستفادة من إمكانات المال العام لصالح أو ضد المرشحين.