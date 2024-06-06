شاهد.. قتلى وإصابات خطرة في عملية لحزب الله في'إلكوش' بالجليل الأعلى

العالم – خاص بالعالم

الجو العام السائد في الاحتلال هو أن التهديد يتزايد على الجبهة الشمالية، خاصة مع تنفيذ حزب الله ضربات موجعة بالطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة لعشرات المواقع العسكرية الاسرائيلية في الايام الماضية واشتعال حرائق واسعة غير مسبوقة في الشمال.

ولعل الحادث الأكثر خطورة في الشمال منذ بداية المواجهات حسب تصنيف الاعلام العبري كان في منطقة 'إلكوش' بالجليل الأعلى، والتي شهدت مقتل وجرح عدد من الجنود الاسرائيليين بعملية نوعية للطيران المسير لحزب الله، دون أن يتمكن الدفاع الجوي وأنظمة الإنذار من اكتشافها.

كذلك نشر حزب الله مشاهد من تدمير منصة إطلاق القبة الحديدية في ثكنة راموت نفتالي بصاروخ موجه وهو ما فتح باب التساؤلات عن قدرة وفعالية انظمة الدفاع الجوي الاسرائيلية، التي باتت اهدافا سهلة لصواريخ المقاومة.

ايضا كشفت المقاومة عن استهداف موقع 'الرمثا' في تلال كفرشوبا وإصابته إصابة مباشرة بالأسلحة الصاروخية.

وبينما يرى قادة الاحتلال أن الوضع على الحدود الشمالية مع حزب الله قد خرج عن السيطرة، وجه عضو مجلس الحرب الاسرائيلي بيني غانتس تحذيرا لرؤساء بلدات شمال الاحتلال بالاستعداد للقتال ولأيام أكثر صعوبة يمكن أن تصل إلى الحرب المفتوحة.

لكن وسائل اعلام عبرية قالت إن الجيش الإسرائيلي و'إسرائيل' ليسا مستعدين لحرب حقيقية في لبنان مشيرة الى أن قادة الاحتلال يخشون حربا شاملة مع حزب الله قد يترتب عليها دمار هائل في الجليل وهجمات على حيفا ووسط فلسطين المحتلة

رئيس قسم الأبحاث في معهد 'علما' الإسرائيلي بدوره قال إنه يمكن لقوة نيران حزب الله أن تستهدف كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة بقدرة إطلاق نار دقيقة

بينما ذكر تقرير لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن على إسرائيل أن تكون جاهزة للتعامل مع ما يقرب من أربعة آلاف عملية إطلاق صواريخ يوميا.

وعلى ضوء هذه التطورات حذر اليونيفيل من احتمال توسع التوتر بشكل أكبر في المنطقة الحدودية مشيرا الى أن توسع النزاع سيكون كارثة ليس للبنان فقط بل للمنطقة كلها.

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