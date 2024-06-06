الخارجية الإيرانية تتابع قضية مواطن إيراني معتقل في فرنسا للإفراج عنه

العالم – إيران

وقال كنعاني، في تصريح له عقب نشر خبر اعتقال الشرطة الفرنسية لمواطن إيراني: إن وزارة الخارجية، انطلاقا من مسؤوليتها الأصيلة واهتمامها الجاد بحماية المواطنين الإيرانيين، أدرجت في جدول أعمالها على الفور في باريس وطهران بعد الاطلاع على القضية، متابعة حقوق هذا المواطن والإفراج عنه في أقرب وقت ممكن وستستمر المتابعة والإجراءات اللازمة حتى تحقيق النتيجة اللازمة.

يذكر أنه تم اعتقال المواطن الإيراني "بشير بي آزار" في فرنسا لدعمه للشعب الفلسطيني المظلوم.

وكان مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية قد طالب السلطات الفرنسية بالإفراج فورا عن المواطن الإيراني

وطالب مساعد رئيس السلطة القضائية، أمين لجنة حقوق الإنسان الوطنية "كاظم غريب آبادي" السلطات الفرنسية بالإفراج فورا عن المواطن الإيراني "بشير بي آزار" الذي اعتقلته على خلفية مواقفه المساندة للشعب الفلسطيني المظلوم.

و في تدوينة نشرها عبر الفضاء الافتراضي طالب مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية السلطات الفرنسية بالإفراج فورا عن المواطن الإيراني "بشير بي آزار" واصفا اعتقال أحد الرعايا الإيرانيين من قبل الشرطة الفرنسية لقاء دفاعه عن الشعب الفلسطيني المظلوم، أنه شكل وصمة عار جديدة بالنسبة لفرنسا.

وأضاف: لقد تحدثت، يوم أمس، مع زوجته والمسؤولين بوزارة الخارجية؛ نحن عازمون على الدفاع عن مواطننا.