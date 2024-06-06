بالخارطة..غرّة ذي الحجة ويوم عيد الأضحى هذا العام..اتفاق أم تباين؟

وأوضح المركز أن الخارطة المرفقة تبين مدى إمكانية رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس 6 يونيو، مشيرا إلى أن رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس.

وذكر أن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من المناطق غير الملونة على الرغم من غروب القمر بعد غروب الشمس ومن حصول الاقتران قبل غروب الشمس، وذلك بسبب قلة إضاءة القمر وقربه من الأفق.

أما رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من المناطق الواقعة في اللون الأزرق. رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر (غير موجود هذا اليوم). جميع معايير رؤية الهلال سواء التي أنتجها المسلمون أو غير المسلمين (معيار العالم المسلم ابن طارق، والباحث فوثرينغهام، والباحث ماوندير، والباحث بروين، والباحث إلياس، والمرصد الفلكي SAAO، والباحث يالوب، والباحث عودة) والمنشورة في دوريات عالمية محكمة تنص على أن رؤية الهلال غير ممكنة اليوم من جميع مناطق العالم الإسلامي لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب.

وأشار إلى اليوم هو اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة في كل من: إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنغلادش وباكستان وإيران والمغرب وغانا، وهذه الدول ستتحرى الهلال غدا الجمعة، لتعلن بعد ذلك فيما إن كان عيد الأضحى فيها سيكون يوم الإثنين 17 يونيو أو الثلاثاء 18 يونيو.

ونظرا لأن القمر سيغيب اليوم الخميس بعد غروب الشمس، فلا يستبعد أن تعلن بعض الدول أن غدا الجمعة غرة شهر ذي الحجة، وأن عيد الأضحى فيها سيكون يوم الأحد 16 يونيو.