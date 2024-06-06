إتحادا بناء الأجسام لإيران وروسيا يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون

العالم – إيران

وناقش رئيس اتحاد بناء الأجسام الإيراني عبدالمهدي نصير زاده ورئيس اتحاد بناء الأجسام الروسي ألكسندر فيشنوسكي، بمقر الاتحاد الإيراني بطهران المزيد من التعاون بين البلدين في مجال الألعاب الرياضية التي تنضوي تحت اتحاد بناء الأجسام.

وأقيم اتصال بالصورة بين رئيس اتحاد بناء الاجسام الإيراني والمساعد الخاص لرئيس الوزراء الروسي للشؤون الرياضية أولغ ماتيسين، حيث وجه رئيس الاتحاد الإيراني دعوة للرياضيين الروس للمشاركة في المنافسات الدولية لبناء الأجسام 2024 والتي ستستضيفها إيران.

وأعرب رئيس اتحاد بناء الأجسام الروسي عن ارتياحه لاستضافة إيران بطولة العالم لبناء الأجسام هذا العام، مؤكدا أن بلاده ستشارك ضمن فريق كامل يضم نحو 150 رياضيا في هذا الحدث الرياضي.